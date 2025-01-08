النائب ملحم خلف: بعد عزوف زياد بارود سأصوت وفقا لقناعاتي وجوزيف عون لديه كل المؤهلات ولكن رئيس الجمهورية يجب أن يكون حائزا على الشروط التي تؤهله لهذا المنصب و"الدستور ليس ممسحة" ولا يمكن للسياسية أن تتخطى الدستور

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