مخزومي من معراب: نتمنى على الثنائي الشيعي أن يمد يده لتقوم الدولة بحماية البلد ونحن سنصوت لمرشحنا كما نتمنى على الجميع أن يقوموا بالتصويت وأن نقف معا لممارسة واجبنا الدستوري ومهما كثرت دورات الانتخاب مرشحنا واحد

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