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مخزومي من معراب: نتمنى على الثنائي الشيعي أن يمد يده لتقوم الدولة بحماية البلد ونحن سنصوت لمرشحنا كما نتمنى على الجميع أن يقوموا بالتصويت وأن نقف معا لممارسة واجبنا الدستوري ومهما كثرت دورات الانتخاب مرشحنا واحد

Lebanon 24
08-01-2025 | 14:36
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مخزومي: على الرئيس المقبل القيام بالإصلاحات اللازمة من تطبيق القرارات 1701 و1559 وغيرها ونتمنى على الثنائي الشيعي "يمدّ إيدو" لكي نبني البلد عبر الدولة وليس عبر الجهات المسلّحة
lebanon 24
09/01/2025 00:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أديب عبد المسيح من معراب: التطورات ايجابية وسريعة وتعطي أملا كبيرا وأتصور أننا سننتج رئيسا في جلسة الغد وهو جوزيف عون وأدعو الثنائي الشيعي أن يلاقينا في منتصف الطريق وان نجتمع معا تحت شعار الدولة التي يمكن أن يوصلنا اليها عون
lebanon 24
09/01/2025 00:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: في المعارضة كل شخص لديه قناعاته وتوصلنا الى استنتاج واحد لا بد أن يمر بمخاض وحصلت محاولات تسويق لمرشحين آخرين واسم جوزيف عون سيكون خيارنا في كل الدورات مهما كثرت
lebanon 24
09/01/2025 00:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي: مرشحنا هو قائد الجيش وليس لدينا plan B ولن نقترع لسواه في كل الدورات
lebanon 24
09/01/2025 00:16:21 Lebanon 24 Lebanon 24
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