مخزومي: على الرئيس المقبل القيام بالإصلاحات اللازمة من تطبيق القرارات 1701 و1559 وغيرها ونتمنى على الثنائي الشيعي "يمدّ إيدو" لكي نبني البلد عبر الدولة وليس عبر الجهات المسلّحة

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