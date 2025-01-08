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أديب عبد المسيح: أنا أخوض معركة فؤاد مخزومي كما خضت دائما معركة جوزيف عون ولا يجب أن تكون لدينا مخططات واحتمالات أخرى وخريطة المجلس النيابي الحالية معقدة وأي شخصية يجب أن تصل يجب أن تكون قادرة على التحاور مع الجميع

Lebanon 24
08-01-2025 | 14:42
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