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بلومبرغ عن رسالة اطلعت عليها: رئيس بولندا طلب من الحكومة حماية نتنياهو من اعتقال محتمل في حال قدومه للبلاد251

Lebanon 24
08-01-2025 | 14:57
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