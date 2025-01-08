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نعمة افرام: غدًا يوم حاسم وأتمنى أن يكون هناك رئيساً توافقياً كما أتمنى أن يكون هذا التوافق على العماد عون

Lebanon 24
08-01-2025 | 15:24
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نائب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سليم الصايغ: مشهد توحّد المعارضة اليوم ليس ضدّ أحد وهو مع استعادة الدولة ومع العماد جوزيف عون ليكون رئيساً متحرّراً من أيّ ارتباط وأيّ التزام
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