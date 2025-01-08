الجميّل: في المعارضة كل شخص لديه قناعاته وتوصلنا الى استنتاج واحد لا بد أن يمر بمخاض وحصلت محاولات تسويق لمرشحين آخرين واسم جوزيف عون سيكون خيارنا في كل الدورات مهما كثرت

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