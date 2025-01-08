نائب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سليم الصايغ: مشهد توحّد المعارضة اليوم ليس ضدّ أحد وهو مع استعادة الدولة ومع العماد جوزيف عون ليكون رئيساً متحرّراً من أيّ ارتباط وأيّ التزام

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