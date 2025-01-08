الجميّل: القوى الخارجية سألتنا بوضوح ما إذا كنا نريد أن نكون جزءً من المجتمع الدولي والنهضة العربية والشرعية الدولية ما يساعد ويحمي لبنان أو لا ونترك لمصيرنا

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