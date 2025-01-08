Advertisement

أخبار عاجلة

الجميّل: القوى الخارجية سألتنا بوضوح ما إذا كنا نريد أن نكون جزءً من المجتمع الدولي والنهضة العربية والشرعية الدولية ما يساعد ويحمي لبنان أو لا ونترك لمصيرنا

Lebanon 24
08-01-2025 | 15:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي بعد لقائه الرئيس السيسي: نشكر وقوفكم الدائم الى جانب لبنان في كل المحافل العربية والدولية
lebanon 24
09/01/2025 00:20:31 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة الدول العربية: ندعو المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف الممارسات العدائية فوراً والالتزام بالقرارات الدولية
lebanon 24
09/01/2025 00:20:31 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: اليوم هناك مساران، المسار الأول أن يقتنع حزب الله بأن بقاء السلاح انتهى وألّا يبقى ذراعًا لإيران ولا يتذاكى على المجتمع الدولي، أو يأخذ قرارًا بأن يسلّم السلاح إلى الجيش باتفاق لبناني لبناني، وإلا فهناك سيناريو آخر وهو جرّ الويلات على ا
lebanon 24
09/01/2025 00:20:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: هناك شبه اجماع ينقصه حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر ونحن نعيش كابوسا منذ 55 سنة وما نريده هو أن نحلم ونبني بلدا جديدا وأن نفتح صفحة جديدة في لبنان وأنا مستعد أن أموت من أجل بلدي
lebanon 24
09/01/2025 00:20:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:15 | 2025-01-08
17:12 | 2025-01-08
17:10 | 2025-01-08
17:08 | 2025-01-08
17:06 | 2025-01-08
17:05 | 2025-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24