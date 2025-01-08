الجميّل: هناك شبه اجماع ينقصه حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر ونحن نعيش كابوسا منذ 55 سنة وما نريده هو أن نحلم ونبني بلدا جديدا وأن نفتح صفحة جديدة في لبنان وأنا مستعد أن أموت من أجل بلدي

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