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البنتاغون: الضربات هي جزء من جهودنا لإضعاف قدرات الحوثيين على تهديد الشركاء والسفن في المنطقة

Lebanon 24
08-01-2025 | 15:49
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