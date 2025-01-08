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البيت الأبيض: الجانب الإسرائيلي لم يرتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين

Lebanon 24
08-01-2025 | 17:10
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