Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: وزير الدفاع اجتمع بوزير الخارجية ورئيس الأركان ومسؤولين لمناقشة أمنية بشأن ⁧‫تركيا‬⁩

Lebanon 24
08-01-2025 | 17:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: كاتس أبلغ وزير الدفاع الأميركي أن هناك فرصة لاتفاق بشأن غزة على أمل إطلاق كل الرهائن
lebanon 24
09/01/2025 03:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: الرئيس أردوغان استقبل وزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات الأردنيين
lebanon 24
09/01/2025 03:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: وزير الدفاع عقد اجتماعا للجنة فرعية من الكابينت لبحث تدمير قدرات الحكم لدى حماس في غزة
lebanon 24
09/01/2025 03:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: وزير الدفاع الاسرائيلي يعلن مسؤولية إسرائيل للمرة الأولى عن اغتيال هنية
lebanon 24
09/01/2025 03:12:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:39 | 2025-01-08
19:21 | 2025-01-08
19:19 | 2025-01-08
19:13 | 2025-01-08
19:00 | 2025-01-08
18:44 | 2025-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24