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أخبار عاجلة
مستوطنون يشعلون النار في مركبة بقرية واد رحال جنوب بيت لحم
Lebanon 24
08-01-2025
|
18:05
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