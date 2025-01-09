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مصدر في قوات سوريا الديمقراطية لسكاي نيوز عربية: لا صحة للأنباء عن عقد اجتماع ثان بين وفد من قسد وإدارة العمليات العسكرية في سوريا بحضور أميركي

Lebanon 24
09-01-2025 | 02:11
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