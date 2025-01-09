Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر سكاي نيوز عربية: انتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية في لبنان سيحصل من الدورة الأولى للانتخابات

Lebanon 24
09-01-2025 | 02:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العربية: نواب في حزب الله وحركة أمل يتجهون للتصويت لجوزيف عون رئيسا للبنان
lebanon 24
09/01/2025 14:08:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"الاعتدال الوطني" أعلن تأييده لانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية
lebanon 24
09/01/2025 14:08:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر سورية لسكاي نيوز عربية: الجيش الإسرائيلي يتوغل في عمق مدينة القنيطرة ودبابات إسرائيلية تحاصر مبان حكومية هناك وتطالب بإخلائها
lebanon 24
09/01/2025 14:08:26 Lebanon 24 Lebanon 24
سكاي نيوز عربية نقلاً عن مصادر سورية: مقتل 15 عنصرا من هيئة تحرير الشام بكمين نفذه مسلحون في قرية المزيرعة في ريف اللاذقية
lebanon 24
09/01/2025 14:08:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:04 | 2025-01-09
07:00 | 2025-01-09
07:00 | 2025-01-09
06:59 | 2025-01-09
06:59 | 2025-01-09
06:58 | 2025-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24