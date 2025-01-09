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النائب جورج عقيص من مجلس النواب: نحن خضعنا لرغبة الشعب للانتهاء من الفراغ والحديث عن مخالفة هو من قبيل الاجتهادات

Lebanon 24
09-01-2025 | 02:43
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