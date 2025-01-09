الجديد: الثنائي الشيعي يعقد آخر المشاورات بعد اجتماع ليلي بين النائب علي حسن خليل والأمير يزيد بن فرحان والأجواء تتجه نحو إنقاذ الجلسة وانتخاب رئيس

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