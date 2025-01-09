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طائرة مروحية إسرائيلية تطلق النار شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة (الميادين)

Lebanon 24
09-01-2025 | 03:03
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