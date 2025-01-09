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النائب الياس جرادي: حتى الأمس كان مرشحنا زياد بارود ولكنه انسحب وأنا سأسير اليوم بقائد الجيش

Lebanon 24
09-01-2025 | 03:03
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النائب الياس جرادي: منعًا للانقلاب على الدستور على قائد الجيش ان يحظى بما لا يقلّ عن 86 صوتًا ونظرًا لأني كنت أوّل من رشحه منذ سنتين غدًا امنح عون صوتي من الدورة الاولى
lebanon 24
09/01/2025 14:11:48 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب الياس جرادي: الجميع شارك في تحطيم الدستور ولا يهم ما نقوم به الآن لكن الأساس هو في ما سنقوم به يوم غد
lebanon 24
09/01/2025 14:11:48 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب زياد حواط: جميع نواب المعارضة سينتخبون العماد عون في جلسة اليوم
lebanon 24
09/01/2025 14:11:48 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ملحم خلف: بعد عزوف زياد بارود سأصوت وفقا لقناعاتي وجوزيف عون لديه كل المؤهلات ولكن رئيس الجمهورية يجب أن يكون حائزا على الشروط التي تؤهله لهذا المنصب و"الدستور ليس ممسحة" ولا يمكن للسياسية أن تتخطى الدستور
lebanon 24
09/01/2025 14:11:48 Lebanon 24 Lebanon 24
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