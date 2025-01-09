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الجميل: نريد أن يكون هناك صفحة جديدة ونبني دولة قانون حقيقية وحان الوقت ان ننتقل من منطق اللا دولة إلى منطق الدولة

Lebanon 24
09-01-2025 | 03:48
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الجميّل: هناك شبه اجماع ينقصه حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر ونحن نعيش كابوسا منذ 55 سنة وما نريده هو أن نحلم ونبني بلدا جديدا وأن نفتح صفحة جديدة في لبنان وأنا مستعد أن أموت من أجل بلدي
lebanon 24
09/01/2025 14:15:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب الكتائب سامي الجميل: لا يمكننا أن نبارك للعماد جوزيف عون من الليلة ونأمل أن تحصل الأمور بطريقة طبيعية وأن يلتقي الجميع على بناء الدولة وعلى فتح صفحة جديدة واعطاء فرصة للبلد ليقف مجددا وللدولة كي تستطيع استعادة سلطتها
lebanon 24
09/01/2025 14:15:39 Lebanon 24 Lebanon 24
خلف: أدعوكم إلى عدم خرق أحكام الدستور أو تعليقها بحكم الواقع ولنذهب جميعاً إلى انطلاقة جديدة لدولة نريدها جميعاً دولة الحق والقانون وتحترم الدستور
lebanon 24
09/01/2025 14:15:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجولاني: سيتم حلّ كل الفصائل ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة
lebanon 24
09/01/2025 14:15:39 Lebanon 24 Lebanon 24
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