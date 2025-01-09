خلف: أدعوكم إلى عدم خرق أحكام الدستور أو تعليقها بحكم الواقع ولنذهب جميعاً إلى انطلاقة جديدة لدولة نريدها جميعاً دولة الحق والقانون وتحترم الدستور

Lebanon 24