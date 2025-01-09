Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل: المشهد فاضح وما رأيناه غير مقبول على صعيد ملف الرئاسة ومعيب بحقنا جميعاً

Lebanon 24
09-01-2025 | 04:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة تُكمل المشهد..
lebanon 24
09/01/2025 14:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لا يجب ان يكون عدم التوافق على إسم ذريعةً لتأجيل الجلسة فعندها تطرح الاسماء ويصل رئيس مقبول ولا يشعر أحد بأنه مكسور
lebanon 24
09/01/2025 14:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل لـ"الثنائي الشيعي": البلد لنا جميعاً
lebanon 24
09/01/2025 14:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: أتمنى أن نشهد فتح صفحة جديدة وأقول للثنائي الشيعي أن البلد لنا جميعاً ولن نقبل أن يعيش أي لبناني الاضطهاد والتخوين الذي عشناه
lebanon 24
09/01/2025 14:17:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:16 | 2025-01-09
07:15 | 2025-01-09
07:13 | 2025-01-09
07:12 | 2025-01-09
07:04 | 2025-01-09
07:00 | 2025-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24