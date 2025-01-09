النائب بلال عبدالله: نحن في أوضاع غير طبيعية والدستور هو وسيلة لحماية الدولة وإذا خُيّرت بين الحفاظ على الدستور وبين الحفاظ على الدولة فإنني بلا شك أغض النظر عن الدستور وبصورة استثنائية للحفاظ على الدولة

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