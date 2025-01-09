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سعد للرئيس بري: أطلب منك إيقاف هذه المذبحة الدستورية وأدعو للعودة إلى الدستور الذي يمثل الحصن الحصين للبنان واللبنانيين

Lebanon 24
09-01-2025 | 04:16
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جنبلاط: هناك حسابات صغيرة ولكن يجب ان نرى الحسابات الوطنية الكبرى والجيش اللبناني حفظ أمن الوطن والرئيس بري قال ان العماد عون بحاجة الى تعديل دستوري انما ارى أنّه بامكاننا اليوم تجاوز هذه التعديلات الدستورية
lebanon 24
09/01/2025 14:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
09/01/2025 14:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
09/01/2025 14:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
09/01/2025 14:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
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