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سعد: إنني على يقين أن شعب لبنان سينتصر يوماً على الظلامية والطائفية والفساد ومافيات المال والسياسة والقهر وسيبني دولته المدنية الديمقراطية الحديثة

Lebanon 24
09-01-2025 | 04:16
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