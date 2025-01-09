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الجميل: نشكر الدول التي ساعدتنا لانتخاب رئيس ولكن أي طلب ضد سيادة لبنان هو مرفوض بالنسبة لنا كما أننا لا نقبل أي تحريض بين اللبنانيين

Lebanon 24
09-01-2025 | 04:38
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سامي الجميل: أريد رئيسًا يؤمن بسيادة لبنان وحصرية السلاح ولا يساوم على الموضوع وسنتواصل مع الجميع على مساحة الوطن وتحدثت إلى الرئيس نبيه بري لأن العلاقة كانت مقطوعة وهو الفريق الشيعي الوحيد في الدولة الذي يمكن أن نتكلّم معه ولا نريد إقصاء أحد
lebanon 24
09/01/2025 14:22:20 Lebanon 24 Lebanon 24
أديب عبد المسيح من معراب: التطورات ايجابية وسريعة وتعطي أملا كبيرا وأتصور أننا سننتج رئيسا في جلسة الغد وهو جوزيف عون وأدعو الثنائي الشيعي أن يلاقينا في منتصف الطريق وان نجتمع معا تحت شعار الدولة التي يمكن أن يوصلنا اليها عون
lebanon 24
09/01/2025 14:22:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: المبعوث الرئاسي يزور بيروت في إطار جهود اللجنة الخماسية لمساعدة اللبنانيين لانتخاب رئيس
lebanon 24
09/01/2025 14:22:20 Lebanon 24 Lebanon 24
صادق: لن نقبل بانتخاب رئيس لا يملك المواصفات التي تخوله تنفيذ المهام التي تتطلبها المرحلة المقبلة من حيث استعادة السيادة وحصر السلاح
lebanon 24
09/01/2025 14:22:20 Lebanon 24 Lebanon 24
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