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"لبنان 24": تقدم قوة اسرائيلية من أطراف بلدة مارون الراس الشمالية باتجاه أطراف مدينة بنت جبيل بالتزامن مع إطلاق رشقات رشاشة بشكل متقطع

Lebanon 24
09-01-2025 | 06:41
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