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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: تمكنا من الحفاظ على هيكلة الدولة خلال المرحلة الماضية والدستور يقرّ إجراء استشارات نيابية ملزمة لاختيار رئيس جديد للحكومة

Lebanon 24
09-01-2025 | 06:58
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