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ميقاتي: التوافق الحالي في لبنان يرتبط فقط برئاسة الجمهورية ولا يشمل رئاسة الحكومة المرتبطة بمسار يحدّدهُ الدستور

Lebanon 24
09-01-2025 | 07:00
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