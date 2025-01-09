رئيس مجلس النواب نبيه بري: أتقدم باسم الأمة اللبنانية وباسم اللبنانيين جميعاً بالتهنئة لاسيما في هذه الظروف الحرجة التي يمرّ بها الجنوب وسط الحرب الإسرائيلية

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