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عون: سنمارس سياسة الحياد الإيجابي ولن نصدر للدول إلا أفضل المنتوجات والصناعات ونستقطب السياح

Lebanon 24
09-01-2025 | 08:10
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البطريرك الراعي: لا خلاص للبنان إلاّ بالعودة إلى ثقافة الحياد الإيجابي الناشط ليتمكّن البلد من القيام بدوره الفاعل فيكون فيه جيش واحد وسياسة واحدة ويحفظ سيادته ولا يتدخل في شؤون الدول الآخرى
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