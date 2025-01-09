Advertisement

أخبار عاجلة

عون: لبدء حوار جدي وندي مع الدولة السورية لمناقشة كافة العلاقات والملفات العالقة بيننا لاسيما ملف المفقودين والنازحين السوريين

Lebanon 24
09-01-2025 | 08:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس هيئة التفاوض السورية للحدث: نفضل سماع رأي كل السوريين قبل المضي نحو مؤتمر الحوار المرتقب
lebanon 24
09/01/2025 17:12:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية: سيعقد مؤتمر الحوار الوطني خلال أيام يتم بعدها تشكيل حكومة انتقالية تعتمد على الكفاءات من كافة المناطق
lebanon 24
09/01/2025 17:12:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية العراقية: البدء بإعادة الجنود السوريين الذي فروا بعد التنسيق مع الجهات السورية
lebanon 24
09/01/2025 17:12:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا: يجب وقف العمليات العسكرية في كامل الأراضي السورية لبدء حوار وطني شامل
lebanon 24
09/01/2025 17:12:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:01 | 2025-01-09
09:52 | 2025-01-09
09:37 | 2025-01-09
09:35 | 2025-01-09
09:14 | 2025-01-09
09:11 | 2025-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24