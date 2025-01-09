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الأمين العام للجامعة العربية يهنئ دولة لبنان على انتخاب جوزاف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد طول انتظار

Lebanon 24
09-01-2025 | 08:58
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