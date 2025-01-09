Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: سنعمل على إزالة أي تهديد من جنوب لبنان

Lebanon 24
09-01-2025 | 09:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: خلال الساعات الـ 24 الماضية عملنا في جنوب لبنان في مواجهة عدة أنشطة شكلت تهديدًا على إسرائيل
lebanon 24
09/01/2025 19:48:27 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: سنستثمر في الجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً ومحاربة الإرهاب ويطبق القرارات الدولية ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
lebanon 24
09/01/2025 19:48:27 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي: سنمنع حزب الله من العودة والتموضع في جنوب لبنان وسنرد على أي اختراق
lebanon 24
09/01/2025 19:48:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 5 مستودعات ذخيرة في جنوب لبنان
lebanon 24
09/01/2025 19:48:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:42 | 2025-01-09
12:41 | 2025-01-09
12:39 | 2025-01-09
12:31 | 2025-01-09
12:29 | 2025-01-09
12:24 | 2025-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24