Advertisement

أخبار عاجلة

الرئاسة التركية: أردوغان يؤكد لرئيسة وزراء إيطاليا أهمية اتخاذ إجراءات سريعة لإعادة إعمار سوريا

Lebanon 24
09-01-2025 | 10:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة التركية: أردوغان شدد خلال اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء إيطاليا على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتحقيق الاستقرار
lebanon 24
09/01/2025 19:49:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة التركية: الرئيس أردوغان أكد في اتصال مع المستشار الألماني على أهمية وحدة سوريا وسلامة أراضيها
lebanon 24
09/01/2025 19:49:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة التركية: أردوغان يؤكد لرئيس الوزراء العراقي بأن أولوية تركيا هي حفظ الهدوء على حدودها
lebanon 24
09/01/2025 19:49:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان في اتصال مع ماكرون يؤكد على أهمية الحفاظ على وحدة أراضي سوريا واستقلالها
lebanon 24
09/01/2025 19:49:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:42 | 2025-01-09
12:41 | 2025-01-09
12:39 | 2025-01-09
12:31 | 2025-01-09
12:29 | 2025-01-09
12:24 | 2025-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24