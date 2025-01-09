Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يهنئ جوزيف عون عقب انتخابه رئيسا للبنان: كلنا ثقة بأن لبنان سيتجاوز تداعيات العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
09-01-2025 | 11:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أمير دولة قطر: أبارك لفخامة الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون انتخابه رئيسا جديدا للجمهورية وللشعب اللبناني الشقيق
lebanon 24
09/01/2025 19:49:39 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل الأردني يهنئ جوزاف عون بانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية
lebanon 24
09/01/2025 19:49:39 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نهنئ الشعب اللبناني الشقيق بانتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية ونتمنى للعهد الجديد النجاح في قيادة البلاد نحو التقدم والازدهار
lebanon 24
09/01/2025 19:49:39 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: نواب في حزب الله وحركة أمل يتجهون للتصويت لجوزيف عون رئيسا للبنان
lebanon 24
09/01/2025 19:49:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:42 | 2025-01-09
12:41 | 2025-01-09
12:39 | 2025-01-09
12:31 | 2025-01-09
12:29 | 2025-01-09
12:24 | 2025-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24