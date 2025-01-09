رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر العربية تعليقًا على جلسة الانتخابات الرئاسية: إنها صفحة جديدة من تاريخ لبنان نأمل أن تكون مشرقة وأن تكون الدول واقفة مع لبنان لإعادة النهوض

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