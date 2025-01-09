باسيل: خطاب القسم لعون شبيه بخطاب قسم العماد ميشال عون فنتمنى أن تكون الظروف ملائمة في عهده والهدف أن يكتسب الثقة بالممارسة لتحقيق برنامجه (LBCI)

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