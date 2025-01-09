Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل: خطاب القسم لعون شبيه بخطاب قسم العماد ميشال عون فنتمنى أن تكون الظروف ملائمة في عهده والهدف أن يكتسب الثقة بالممارسة لتحقيق برنامجه (LBCI)

Lebanon 24
09-01-2025 | 13:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: لا يمكن حل ازمة اموال المودعين من دون التدقيق الجنائي وهذا ما لم يذكر في خطاب القسم (LBCI)
lebanon 24
09/01/2025 22:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد: الرئيس جوزيف عون أثبت بخطابه اليوم أنه رجل دولة بامتياز(LBCI)
lebanon 24
09/01/2025 22:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نبهت من أن نصبح تحت وصاية دولية فكما فرضوا علينا رئيسًا يمكنهم فرض رئيس حكومة وغيره (LBCI)
lebanon 24
09/01/2025 22:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس التيّار الوطنيّ الحر النائب جبران باسيل: بتوفيق عون يكون التوفيق للبنان كلّه فهنأناه طبعًا (LBCI)
lebanon 24
09/01/2025 22:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:14 | 2025-01-09
14:50 | 2025-01-09
14:48 | 2025-01-09
14:46 | 2025-01-09
14:35 | 2025-01-09
14:33 | 2025-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24