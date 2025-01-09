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جعجع: إنها المرة الأولى الذي يأتي فيها رئيس من دون النظام السوري لذلك "مبروك لكل لبنان" (MTV)

Lebanon 24
09-01-2025 | 14:10
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