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جعجع: كنا نفضّل أن تأخذ الحياة السياسية في لبنان منحاها الطبيعي وما حصل اليوم بقدر فرحنا به ليس استقامة حيث يجب أن يأخذ السياسي الموقع السياسي والعسكري يأخذ الموقع العسكري (MTV)

Lebanon 24
09-01-2025 | 14:20
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