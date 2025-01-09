جعجع: كنا نفضّل أن تأخذ الحياة السياسية في لبنان منحاها الطبيعي وما حصل اليوم بقدر فرحنا به ليس استقامة حيث يجب أن يأخذ السياسي الموقع السياسي والعسكري يأخذ الموقع العسكري (MTV)

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