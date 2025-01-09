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جعجع: ما حصل هو ولادة قيصرية بعدما تعذّر علينا إجراء ولادة طبيعية وتفسيري لجلسة اليوم أنّ فريق الممانعة لم يتمكّن من اتخاذ خيار آخر إلّا الاقتراع لجوزاف عون

Lebanon 24
09-01-2025 | 14:23
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جعجع: المطلوب دولة صاحبة سيادة وفق مفهوم القانون الدولي وليست وفق مفهوم فريق الممانعة والمعترضون على المخالفة الدستورية اليوم ساروا بالمخالفة نفسها في العام 2008 والسابقة أصحبت عرفاً (MTV)
lebanon 24
09/01/2025 22:22:11 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: إذا بدل فريق الممانعة في رأيه بإعلانه رسميًا ترشيح عون فنحن مستعدون للنظر في هذا الأمر
lebanon 24
09/01/2025 22:22:11 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: كنا نفضّل أن تأخذ الحياة السياسية في لبنان منحاها الطبيعي وما حصل اليوم بقدر فرحنا به ليس استقامة حيث يجب أن يأخذ السياسي الموقع السياسي والعسكري يأخذ الموقع العسكري (MTV)
lebanon 24
09/01/2025 22:22:11 Lebanon 24 Lebanon 24
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09/01/2025 22:22:11 Lebanon 24 Lebanon 24
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