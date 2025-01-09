جعجع: ما حصل هو ولادة قيصرية بعدما تعذّر علينا إجراء ولادة طبيعية وتفسيري لجلسة اليوم أنّ فريق الممانعة لم يتمكّن من اتخاذ خيار آخر إلّا الاقتراع لجوزاف عون

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