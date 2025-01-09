جعجع: المطلوب دولة صاحبة سيادة وفق مفهوم القانون الدولي وليست وفق مفهوم فريق الممانعة والمعترضون على المخالفة الدستورية اليوم ساروا بالمخالفة نفسها في العام 2008 والسابقة أصحبت عرفاً (MTV)

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