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النائب بلال عبدالله للـ NBN: جنبلاط أيد ترشيح العماد عون ولم يتبناه لعدم إثارة حفيظة بعض القوى التي تعتبر الترشيح مرتبط يحسابات طائفية
Lebanon 24
09-01-2025
|
13:49
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