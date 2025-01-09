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جعجع: حاولت مراراً التفاهم مع برّي ضمن حدود قناعاتنا لكنّنا "ما قدرنا" وأرسلنا له لائحة من 10 أسماء من دون الحصول على أي إجابة

Lebanon 24
09-01-2025 | 14:50
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