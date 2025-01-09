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السفير المِصريّ علاء موسى: الخماسية منبتها من لبنان وانتخاب الرئيس لم يأت إلّا من داخل لبنان والخماسية ساعدت على الانتخاب فلم تكن لاعبًا كما يتناوله البعض (LBCI)
Lebanon 24
09-01-2025
|
15:26
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