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السفير المِصريّ علاء موسى: الخماسية منبتها من لبنان وانتخاب الرئيس لم يأت إلّا من داخل لبنان والخماسية ساعدت على الانتخاب فلم تكن لاعبًا كما يتناوله البعض (LBCI)

Lebanon 24
09-01-2025 | 15:26
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