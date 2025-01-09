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رئاسة الجمهورية اللبنانية: الرئيس العماد جوزاف عون أكد لنظيره الأميركي جو بايدن تطلعه إلى تعاون وثيق بين البلدين

Lebanon 24
09-01-2025 | 15:46
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