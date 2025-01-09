آلان عون: من المتوقع أن تكون الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل والخارج مؤثر عند العديد من الكتل وعلى لبنان الاستفادة من الدعم والزخم الخارجي وستحصل مشاورات للاتفاق على رئيس الحكومة (MTV)

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