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آلان عون: من المتوقع أن تكون الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل والخارج مؤثر عند العديد من الكتل وعلى لبنان الاستفادة من الدعم والزخم الخارجي وستحصل مشاورات للاتفاق على رئيس الحكومة (MTV)

Lebanon 24
09-01-2025 | 16:13
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