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رئيس الوزراء الكندي: أتعهد بالرد إذا ما أقدم ترامب على فرض رسوم جمركية على صادراتنا إلى الولايات المتحدة

Lebanon 24
09-01-2025 | 16:29
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