Advertisement

أخبار عاجلة

بايدن: ما زلت متفائلاً بإمكانية إجراء تبادل للمحتجزين

Lebanon 24
09-01-2025 | 17:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكسيوس: سوليفان سيزور إسرائيل الخميس لإجراء محادثات حول سوريا واتفاق التبادل مع حماس
lebanon 24
10/01/2025 05:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مصدر مطلع: سوليفان لم يرافق بايدن إلى أنغولا وبقي في واشنطن لمواصلة العمل على صفقة تبادل في غزة
lebanon 24
10/01/2025 05:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مصادر مطلعة: إدارة بايدن كانت قلقة من أن وقف إطلاق النار في لبنان قد ينهار بعد تبادل إطلاق النار وأعربت لإسرائيل عن قلقها بشأن عدد من الضربات التي شنتها في لبنان في الأيام الأخيرة
lebanon 24
10/01/2025 05:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مصادر: المبعوث الإسرائيلي سيتوجه للولايات المتحدة لإجراء محادثات مع إدارة بايدن ومستشاري ترامب
lebanon 24
10/01/2025 05:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
22:18 | 2025-01-09
22:18 | 2025-01-09
19:03 | 2025-01-09
19:01 | 2025-01-09
18:49 | 2025-01-09
18:38 | 2025-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24